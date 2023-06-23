Названы помогающие пережить жару продукты Диетолог Соломатина: помидоры и зелень помогают организму пережить жару

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Помидоры, морковь и зелень помогают человеку легче перенести летнюю жару, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, овощи содержат большое количество каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета, повреждений кожи и полезны для органов зрения.

В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каратин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану. Зелень и овощи содержат большое количество каротиноидов. Эти вещества хорошо предохраняют от ультрафиолета, профилактируют повреждения кожи и органов зрения, — отметила диетолог.

Ранее Соломатина рекомендовала отказаться от некоторых продуктов в жару. По ее мнению, в теплую погоду стоит изменить свой рацион питания, в частности, нужно сократить употребление тяжелой пищи. В первую очередь речь идет о трудноперевариваемых белках и жирах, таких как говядина, свинина и баранина. Мясо в рационе лучше заменить на рыбу, курицу или куриную грудку, индейку или кролика. Также Соломатина не советует готовить в жару сложноперевариваемые салаты с большим количеством майонеза.