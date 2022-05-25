Диетолог назвала продукты, полезные в первой половине дня Диетолог Дюваль назвала полезные в первой половине дня продукты

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Диетолог Анжелика Дюваль рассказала NEWS.ru, что в первой половине дня полезно употреблять «сложные углеводы» — овощи, фрукты, ягоды, каши и злаки. Эксперт добавила, что из напитков лучше подойдут овощные и фруктовые смузи, коктейли на базе молока из орехов или круп.

Желательно, чтобы углеводы были сложными — овощи, фрукты, крупы, ягоды, каши, злаки — лучшая пища для первой половины дня, так как потом у нас есть все возможности преобразовать полученную энергию в физическую активность. Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса. Напитки — смузи на базе овощей и фруктов, коктейли из молока растительного происхождения: из круп или орехов. В первой половине дня лучше пить крепкий и свежезаваренный чай, для вечера он не подойдёт из-за тонизирующего действия. Кофе лучше не пить вообще, он достаточно вредный продукт для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, — отметила Дюваль.

Накануне диетолог Елена Соломатина заявила NEWS.ru, что диетические хлебцы бывают разные и при их покупке нужно внимательно смотреть на состав. По её словам, существует множество видов продукции, которая лишь маскируется под диетические хлебцы. При употреблении подобного товара человек не сможет похудеть. Специалист подчеркнула, что настоящие диетические хлебцы сделаны из цельного зерна. В этом случае у человека не повышается уровень глюкозы в крови. Диетолог отметила, что такой хлеб будет помогать худеть, но в основном тем, у кого есть инсулинорезистентность —преддиабетическое состояние.

Ранее Соломатина рассказала, что некоторым людям не стоит включать в рацион дрожжевой хлеб. По её словам, данный продукт не подойдёт людям с аллергией на дрожжи, а также тем, у кого имеются проблемы с нарушением микрофлоры кишечника. В этом случае дрожжевой хлеб вызывает метеоризм. Более того, дрожжевой хлеб вреден для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.