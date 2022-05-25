Врач развеяла миф о пользе диетических хлебцов Диетолог Соломатина предупредила о нежелательном злоупотреблении диетическим хлебом

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Диетические хлебцы бывают разные и при их покупке нужно внимательно смотреть на состав, заявила NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По её словам, существует множество видов продукции, которая лишь маскируется под диетические хлебцы. При употреблении подобного товара человек не сможет похудеть.

Иногда это бывает просто реальный обман. Внесли немного отрубей, но они стоят в самом конце состава, а на первом плане какой-нибудь глюкозный сироп. Пишут не сахар, а что-то такое завуалированное. Этот хлеб повышает уровень глюкозы в крови. Или внесут сухофрукты или протеиновый батончик, — рассказала Соломатина.

Специалист подчеркнула, что настоящие диетические хлебцы сделаны из цельного зерна. В этом случае у человека не повышается уровень глюкозы в крови. Диетолог отметила, что такой хлеб будет помогать худеть, но в основном тем, у кого есть инсулинорезистентность —преддиабетическое состояние.

Но нужно помнить, что калорийность от этого все равно не меняется, поэтому увлекаться таким хлебом не стоит. Раз написано диетический — значит, будем худеть. Нет конечно! Калорийность все равно достаточно высокая, она остается такая же и никуда не девается. Просто калорийность выдается порционно, то есть человек долгое время чувствует себя работоспособным и не захочет быстро есть, в отличие от белой булки, — подытожила Соломатина.

Ранее Соломатина рассказала, что некоторым людям не стоит включать в рацион дрожжевой хлеб. По её словам, данный продукт не подойдёт людям с аллергией на дрожжи, а также тем, у кого имеются проблемы с нарушением микрофлоры кишечника. В этом случае дрожжевой хлеб вызывает метеоризм. Более того, дрожжевой хлеб вреден для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.