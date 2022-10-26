Диетолог назвала лучший орех для пожилых Диетолог Соломатина: грецкий орех — лучший для пожилых людей из-за высокого содержания йода

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Наиболее полезный для пожилых людей вид орехов — это грецкий, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в этих орехах содержится белок, который легко усваивается, омега-3 и много йода, нужного для работы щитовидной железы. Эксперт добавила, что грецкие орехи снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Они понижают уровень воспаления, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, компенсируют повышение плохого холестерина, который является провокатором образования атеросклеротических бляшек и дальше инсультов, инфарктов, — уточнила диетолог.

Содержащиеся в грецких орехах калий и магний также улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма, что способствует снижению давления, рассказала специалист. Также Соломатина отметила, что у пожилых людей часто встречается скрытый гипотиреоз — нехватка гормонов щитовидной железы. Именно поэтому содержащийся в грецких орехах йод помогает пожилым людям поддерживать необходимое количество энергии и меньше уставать.

Диетолог Анжелика Дюваль ранее рассказала, что употребление достаточного количества воды, проросших семян и жирной рыбы способно помочь людям старше 65 лет сохранить память, которая часто нарушается из-за проблем с сосудами и капиллярами. Кроме того, специалист порекомендовала отказаться от сладкого, так как сахар делает сосуды и капилляры хрупкими, и заменить его фруктами и ягодами. Особенно для памяти, по словам диетолога, полезны темные ягоды.