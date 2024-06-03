Диетолог назвала три опасных для здоровья продукта Диетолог Дианова: стоит ограничить потребление сахара, красного мяса и алкоголя

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Чтобы быть стройными и здоровыми, нужно максимально ограничить потребление трех продуктов — сахара, красного мяса и алкоголя, заявила NEWS.ru врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова. Врач подчеркнула, что полностью отказываться от них не стоит, но по возможности их стоит заменять более полезными аналогами.

Номер один в списке — сахар. Мы едим его слишком много. У людей возникает серьезная зависимость от сахара. Заменить привычные сладости можно фруктами, ягодами, сухофруктами. Иногда можно позволять себе горький шоколад. Что касается сахарозаменителей, лучше выбирать стевию, — сообщила Дианова.

По ее мнению, потребление красного мяса и всех блюд из него, например колбас, стоит сократить, потому что в этом продукте много трансжиров, насыщенных жиров, которые могут приводить к подагре, мочекаменной болезни. Его можно заменять рыбой, яйцами, тофу, ферментированными сырами. А что касается алкоголя, то, по словам Диановой, допускается крайне редкое употребление красного вина, потому что в нем содержится больше антиоксидантов, чем в других спиртных напитках.

Заменить алкоголь, конечно, не получится. Но стоит изменить к нему отношение, понимать, в каких случаях можно выпить бокал вина, а когда можно без этого обойтись, — посоветовала диетолог.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что найденный в ходе исследования американских ученых в красном вине антиоксидант ресвератрол не поможет в жиросжигании. По ее словам, потратить накопленные калории и улучшить физическое состояние можно при помощи тренировок.