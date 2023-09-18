Девушка-подросток умерла на борту самолета Казань — Анталья

Фото: Аnadolujet

На борту самолета турецкой авиакомпании AnadoluJet, совершавшего рейс из Казани в Анталью, умерла 17-летняя пассажирка, сообщает Telegram-канал Mash. Девушка была инвалидом с детства. В Турцию она летела на отдых, ее сопровождала мать.

Как стало известно каналу, в полете у девушки начался приступ астмы, а затем произошла остановка сердца. Среди пассажиров рейса оказались анестезиолог и травматолог. Совместными усилиями они пытались реанимировать девушку, но им это не удалось.

Самолет совершил экстренную посадку в Казахстане, в аэропорту города Уральска. Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажирки.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, летевшего в Россию с Кубы, скончался заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Когда чиновнику стало плохо, самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти замминистра не удалось. Кучеренко было 46 лет, точная причина его смерти не названа. На Кубу замглавы ведомства летал в рамках рабочей командировки.

До этого во время посадки на борт скончался пассажир, собиравшийся вылететь из Южно-Сахалинска в Новосибирск. В ожидании прибытия медиков ему пытались оказать помощь бортпроводники, но их усилия не увенчались успехом. Когда врачи поднялись на борт самолета, пассажир был уже мертв. По свидетельствам очевидцев, во время регистрации на рейс мужчина выглядел вполне здоровым. Возможно, у него неожиданно обострилось хроническое заболевание.