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Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск умер в самолёте

08:20, 21 января 2021 42
Архивное фото Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мужчина, обиравшийся вылететь из Южно-Сахалинска в Новосибирск 20 января скончался во время посадки на борт.

Пассажир поднялся на борт самолёта один, по предварительным данным, он направлялся из командировки к месту жительства. Когда мужчина потерял сознание, в ожидании прибытия медиков ему пытались оказать помощь бортпроводники, но их усилия не увенчались успехом, передаёт НДН.

Когда врачи поднялись на борт самолёта, пассажир был уже мёртв. Из-за происшествия вылет воздушного судна был отложен на два часа, тело умершего увезли в морг. Причина смерти пока неизвестна. По свидетельствам очевидцев, во время регистрации на рейс мужчина выглядел вполне здоровым. Возможно, у него неожиданно обострилось хроническое заболевание.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании суд рассмотрел дело об убийстве бывшего военнослужащего, который погиб, когда праздновал выздоровление от рака. Он ввязался в драку с посетителями паба.

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