Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск умер в самолёте

Мужчина, обиравшийся вылететь из Южно-Сахалинска в Новосибирск 20 января скончался во время посадки на борт.
Пассажир поднялся на борт самолёта один, по предварительным данным, он направлялся из командировки к месту жительства. Когда мужчина потерял сознание, в ожидании прибытия медиков ему пытались оказать помощь бортпроводники, но их усилия не увенчались успехом,
Когда врачи поднялись на борт самолёта, пассажир был уже мёртв. Из-за происшествия вылет воздушного судна был отложен на два часа, тело умершего увезли в морг. Причина смерти пока неизвестна. По свидетельствам очевидцев, во время регистрации на рейс мужчина выглядел вполне здоровым. Возможно, у него неожиданно обострилось хроническое заболевание.
Как писал NEWS.ru, в Великобритании суд рассмотрел дело об убийстве бывшего военнослужащего, который погиб, когда праздновал выздоровление от рака. Он ввязался в драку с посетителями паба.