Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск умер в самолёте

https://static.news.ru/photo/b82d7e58-5baa-11eb-96dd-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мужчина, обиравшийся вылететь из Южно-Сахалинска в Новосибирск 20 января скончался во время посадки на борт.

Пассажир поднялся на борт самолёта один, по предварительным данным, он направлялся из командировки к месту жительства. Когда мужчина потерял сознание, в ожидании прибытия медиков ему пытались оказать помощь бортпроводники, но их усилия не увенчались успехом, передаёт НДН.

Когда врачи поднялись на борт самолёта, пассажир был уже мёртв. Из-за происшествия вылет воздушного судна был отложен на два часа, тело умершего увезли в морг. Причина смерти пока неизвестна. По свидетельствам очевидцев, во время регистрации на рейс мужчина выглядел вполне здоровым. Возможно, у него неожиданно обострилось хроническое заболевание.

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