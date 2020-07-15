Детский омбудсмен предложила создать реестр неплательщиков алиментов

https://static.news.ru/photo/9a6e053a-c6eb-11ea-afbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила создать реестр неплательщиков алиментов, чтобы ужесточить ответственность за неисполнение обязательств. Включение должника в реестр будет нести за собой определённые ограничения и санкции.

Создание реестра омбудсмен считает ещё одним способом решения проблемы с невыплатой алиментов, проблема которой сейчас является одной из самых острых.

Нужно искать новые инструменты, например, мы предлагаем создание некоего реестра. Это предложение нужно обсуждать и рассматривать, но включение в этот реестр должно нести за собой ограничения и иные санкционные меры в отношении того, кто не исполняет свои алиментные обязательства, — цитирует Кузнецову её пресс-служба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в настоящее время общая задолженность россиян по алиментам достигла нешуточной суммы — 156 миллиардов рублей. Об этом в ходе заседания в верхней палате парламента заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, названная цифра исключительно гигантская.