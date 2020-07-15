В настоящее время общая задолженность россиян по алиментам достигла нешуточной суммы — 156 миллиардов рублей. Об этом в ходе заседания в верхней палате парламента заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, названная цифра исключительно гигантская. Cкорее всего, в существующих условиях потери работы и вынужденных отпусков за счёт самих граждан погасить её нереально.

Проблема накапливающихся алиментных обязательств — «очень чувствительная тема для многих семей, где один из родителей не исполняет свои родительские обязанности, когда или мама (чаще) или папа остаются один на один без средств для достаточного содержания, воспитания или образования ребёнка», отметила глава СФ РФ. Она добавила, что «необходимо законодательно заставить работать примерно 80 тысяч недобросовестных родителей, чтобы они зарабатывали и содержали своих детей».

Собираемость улучшилась, но общий долг по собираемости алиментов составляет 156 миллиардов рублей, это много. Это очень много. Это те деньги, которые недополучили реальные семьи. А учитывая, что в Конституции дети — главный приоритет семьи, необходимо предпринять дополнительные меры по защите семей. Есть предложение алиментного фонда (АФ) как отдельной структуры с целью решить обозначенную проблему, и все это поддерживают, — сказала Матвиенко (цитата по YouTube-каналу «Вместе-РФ»).

По задумке в АФ будут выделяться бюджетные средства, и в случае, если алименты семья не получает, ей тут же поможет государство, а уже потом оно заставит неплательщиков работать или возвращать деньги в общий бюджет. К слову, идею создания подобного фонда ещё в 2013 году озвучивал действующий президент страны Владимир Путин.

Безусловно, объявленная намедни Матвиенко сумма действительно огромна, однако нужно понимать сам механизм её формирования. Количество дел об исполнительном производстве практически не меняется из года в год, но поскольку такие правоотношения имеют долговременный характер, число дел в производствах судебных приставов-исполнителей не уменьшается, а сумма взыскиваемой задолженности в целом по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за годовой период растёт и снижаться никак не собирается.

Возьмём простой пример: в 2017-м из 1,5 млн исполнительных производств на сумму 179 млн рублей окончено лишь 730 тысяч дел, фактическим исполнением — всего 55 тысяч на общую сумму 9,8 млн рублей. В январе-мае 2020 года ФССП возбудила 216 тысяч дел об исполнительном производстве о взыскании задолженности по алиментным обязательствам на общую сумму в 10,39 млрд рублей, средний иск — 48,04 тысяч рублей. Всё это говорит о неэффективности всей системы в целом. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

К слову, на данный момент предлагаются самые разные меры по взысканию денег с «провинившихся». Наиболее популярными и эффективными являются следующие: ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, временные ограничения в пользовании специальным правом, ограничение прав на регистрацию сделок с недвижимым имуществом, авто- и мототранспортом.

По мнению Ольги Лебединской, эффективной мерой могло бы стать введение ограничения на использование собственных денежных средств на банковских счетах минимальной суммой (например, до трёх тысяч рублей в неделю), размер которой варьировался бы в зависимости от декларируемого дохода ответчика, введение запрета на переоформление ряда документов в связи с истечением срока их действия — водительского удостоверения, заграничного паспорта, паспорта гражданина Российской Федерации, а также на выдачу любых документов, исходящих от органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Важно осознавать, что 156 млрд рублей — сумма задолженности по алиментам «весьма гигантская и, скорее всего, в существующих условиях потери работы и вынужденных отпусков за счёт граждан, нереальная для погашения», считает юрист Ассоциации организаций по защите семьи Алексей Паневин. Однако знаток семейных вопросов отметил, что проблема уклонения от уплаты алиментов существовала и до ограничительных мер, возникших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ведь, с одной стороны, в ряде регионов существуют реальные трудности с рабочими местами и отсутствием возможности выплачивать алименты, с другой — существует проблема, связанная с наличием неофициального заработка и сокрытием получаемого дохода. Алексей Паневин юрист Ассоциации организаций по защите семьи юрист Ассоциации организаций по защите семьи

Юрист считает, что следует усилить меры административной и при необходимости уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, привлекать неплательщиков к общественным работам и, по сути, к принудительному, официальному трудоустройству.

Ныне сложившееся положение дел в вопросах финансирования поддержки детства свидетельствует, увы, только о том, что, кроме платёжеспособности, ухудшается ещё и мораль людей. Ведь алименты — это по своей сути выплата одного родителя другому на содержание своего ребёнка, и по большому счёту государство к этому имеет исключительно опосредованное отношение, резонно акцентирует внимание следующий эксперт.

Большинство нормальных родителей всё-таки работают. Да, может, суммы у них очень небольшие, но другой вопрос, работают ли они официально и хотят ли они отдавать часть своего заработка на ребёнка, которого они оставили. А та же идея создания в РФ алиментного фонда расслабит обязанных платить. Честно скажу, я как нормальный человек не желаю лишний раз кормить чужих детей, потому что у них есть мать и отец, а у тех, как у взрослых людей, должны быть свои источники дохода. Вопрос только в том, хотят ли они они обеспечивать своих детей. Получается, что не хотят. Я знаю, что и в маленьких, и в крупных городах работа есть, вопрос только какая. Люди не хотят работать за маленькую ставку и предпочитают не работать вообще. Анна Гаврилова эксперт по алиментным обязательствам из адвокатской консультации «Невская» эксперт по алиментным обязательствам из адвокатской консультации «Невская»

Согласно недавним опросам ВЦИОМа, лишь 7% россиян считают, что биологический отец в случае развода и вступления матери детей в новый брак не должен вмешиваться в жизнь новой семьи, и его вклад в воспитание ребёнка должен ограничиться лишь выплатой алиментов.

Напомним, что при их установлении в твёрдом размере в расчёт берётся прожиточный минимум в регионе проживания несовершеннолетнего. При этом способ взыскания используется, когда не удаётся установить точный размер дохода плательщика.

Как говорит наша пословица: алименты платить — это вам не по гостям ходить. Но всё же честными перед своими чадами родители быть просто обязаны.