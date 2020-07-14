Дети впервые в Москве смогут сдать тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/74560c04-c677-11ea-87b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве запустят бесплатное тестирование детей на коронавирус. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сделать анализ можно будет в 45 городских поликлиниках, начиная с 16 июля.

При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей. В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты, — цитирует её РИА Новости.

По последним данным, за сутки российские медики зафиксировали 6 422 новых случая заражения коронавирусом в стране, из них 1 708 (26%) не имеют клинических проявлений. Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 746 369 человек. За это время в России выздоровели 523 249 инфицированных, погибли 11 770 человек.

Ранее заммэра сообщила, что взрослые москвичи смогут с 16 июля бесплатно пройти ПЦР-тесты на коронавирус. Для этого будут открыты точки сдачи анализа в 207 поликлиниках, писал NEWS.ru.