Более 200 поликлиник Москвы будут делать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатно

https://static.news.ru/photo/554e4a12-c675-11ea-a05a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно пройти ПЦР-тесты на коронавирус. Для этого будут открыты точки сдачи анализа в 207 поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, из-за снижения числа заболевших в столичных медучреждениях появились свободные мощности, которые можно перераспределить на другие направления. При этом проект было решено сделать сразу масштабным, чтобы у людей было больше возможностей.

Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о том, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию могут сделать это свободно и бесплатно, — отметила Ракова, добавив, что все необходимые мощности для этого имеются.

Ежедневно город может проводить в среднем до 50 тысяч ПЦР-исследований в сутки. Всего с начала пандемии было проведено около 4,3 млн тестов, пишет РИА Новости.

По последним данным, за сутки российские медики зафиксировали 6 422 новых случая заражения коронавирусом в стране, из них 1 708 (26%) не имеют клинических проявлений. Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 746 369 человек. За это время в России выздоровели 523 249 инфицированных, погибли 11 770 человек. Наименьший прирост заболевших за сутки был зафиксирован в Москве и Московской области — 0,3%, а также в Республике Северная Осетия и в Севастополе — 0,4%, писал NEWS.ru.