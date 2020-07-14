Более 200 поликлиник Москвы будут делать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатно

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно пройти ПЦР-тесты на коронавирус. Для этого будут открыты точки сдачи анализа в 207 поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, из-за снижения числа заболевших в столичных медучреждениях появились свободные мощности, которые можно перераспределить на другие направления. При этом проект было решено сделать сразу масштабным, чтобы у людей было больше возможностей.
Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о том, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию могут сделать это свободно и бесплатно, — отметила Ракова, добавив, что все необходимые мощности для этого имеются.
Ежедневно город может проводить в среднем до 50 тысяч ПЦР-исследований в сутки. Всего с начала пандемии было проведено около 4,3 млн тестов,
По последним данным, за сутки российские медики зафиксировали 6 422 новых случая заражения коронавирусом в стране, из них 1 708 (26%) не имеют клинических проявлений. Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 746 369 человек. За это время в России выздоровели 523 249 инфицированных, погибли 11 770 человек. Наименьший прирост заболевших за сутки был зафиксирован в Москве и Московской области — 0,3%, а также в Республике Северная Осетия и в Севастополе — 0,4%, писал NEWS.ru.
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