Десятки тысяч москвичей оштрафовали из-за несоблюдения масочного режима

https://static.news.ru/photo/00390de8-1510-11eb-85f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за несоблюдение масочно-перчаточного режима с 1 сентября. Об этом заявил руководитель столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Эпидемиологическая ситуация в городе развивается не лучшим образом. Организации, сотрудники полиции, контролирующие органы, сотрудники Роспотребнадзора осуществляют регулярные проверки соблюдения <...> санитарных требований. С 1 сентября к административной ответственности привлечены более 46 тысяч граждан, — цитирует РИА Новости чиновника.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что существует способ подтолкнуть россиян к ношению средств защиты от коронавируса. По его словам, сейчас некоторая часть соотечественников пренебрегает рекомендациями врачей и игнорирует маски и перчатки. Нилов считает, что одной из причин этого является финансовая сторона вопроса, а значит, людям надо помочь. Парламентарий предложил обеспечить бесплатную возможность получения масок и антисептиков в магазинах, кафе, спортзалах и других местах массового скопления людей. Он добавил, что пользоваться антисептиками россиян может заставить «постоянная социальная реклама». Именно она поможет «переубедить», в частности, пенсионеров, ту группу людей, которая чаще других пренебрегает рекомендациями врачей, считает Нилов.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Лидером по количеству заболевших за сутки остаётся Москва — 5478 случаев. За ней следуют Санкт-Петербург — 710 заражённых, и Подмосковье — 472. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек.