Десятки большегрузов двое суток стоят в пробке на трассе из Башкирии Readovka: большегрузы стоят в пробке на трассе из Башкирии в Самару из-за снега

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Большегрузы уже двое суток стоят в пробке на трассе из Башкирии в Самарскую область, передает Telegram-канал Readovka. По его данным, затор на автодороге растянулся на несколько километров из-за непогоды: на регион обрушился сильный снегопад и дует мощный ветер.

По информации канала, водители успели выехать из Башкирии и встали в огромную пробку в глубинке Татарстана. Пока неизвестно, когда грузовики смогут продвинуться.

18 января из-за непогоды пробки в Москве достигли уровня в девять баллов. Дептранс столицы подчеркивал, что обстановка на дорогах оставалось штатной, но призывал автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт — автобусы и такси по выделенным полосам двигались гораздо быстрее. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в пятницу сообщил, что на уборку улиц столицы после снегопада было выведено более 150 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники.

За время снегопада в столице произошел ряд аварий на дорогах. Дептранс сообщил о пяти пострадавших в результате наезда «Нивы» на остановку с людьми в Марьино и аварии с участием нескольких автомобилей на МКАД. Кроме того, в ДТП на Ленинградском шоссе получил повреждения контейнер с ядовитой фторводородной кислотой. Роспотребнадзор не зафиксировал утечки.