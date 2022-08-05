Дерматовенеролог назвала болезни, при которых необходимо провериться на ВИЧ Дерматовенеролог Анчикова призвала людей с лишаем и кандидозом провериться на ВИЧ

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ

ВИЧ-положительные люди часто страдают от вторичных недугов, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Екатерина Анчикова. Среди подобных заболеваний она назвала кандидоз и опоясывающий лишай. Эксперт подчеркнула, что микоз проявляется как на коже (в паховых и подмышечных складках), так и на слизистых — в ротовой полости и влагалище. Собеседница добавила, что эти состояния могут говорить о ВИЧ-инфекции и необходимости сделать тест.

Кандидоз часто встречаются у ВИЧ-инфицированных людей. Проявляется он как на коже — в паховых и подмышечных складках, так и на слизистых — ротовая полость, влагалище. Опоясывающий лишай возникает при дополнительной острой активности герпес-вирусной инфекции. Обычно на боковой области туловища, вдоль ребер появляются пузырьки на фоне красных пятен и сопровождаются болевыми ощущениями и зудом. Это самые распространенные состояния, при которых люди имеют подобные кожные проявления, но не знают, что они инфицированы ВИЧ, — заявила Анчикова.

Также медик отмечала, что ВИЧ-инфекция часто прогрессирует бессимптомно, но иногда зараженные при первых признаках болезни занимаются самолечением или бесконечно наблюдаются у косметологов и терапевтов, не подозревая о серьезной проблеме. По ее словам, среди самых распространенных признаков ВИЧ-инфекции можно выделить высыпания на коже из-за повреждения клеточного и гуморального иммунитета.

Ранее Анчикова рассказала NEWS.ru, что в последние годы люди часто сталкиваются со скрытой формой сифилиса без классических проявлений на коже и слизистых, а также признаков поражения внутренних органов и нервной системы. Эксперт подчеркнула, что недуг иногда «маскирует» первичные симптомы под другие болезни, вводя человека в заблуждение. Специалист добавила, что подобные проблемы связаны с половым поведением людей.