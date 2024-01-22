Дерматолог предупредила о вреде соляриев Врач Егорова: ультрафиолет в соляриях может вызвать меланому

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частое посещение соляриев может привести к возникновению меланомы, предупредила врач-дерматолог Татьяна Егорова. В разговоре с «360» специалист подчеркнула, что из-за воздействия ультрафиолета происходят мутации в клетках. С возрастом эти клетки могут стать источником злокачественной опухоли.

От воздействия ультрафиолетовых лучей в клетках происходят мутации. Чем старше мы становимся, тем хуже справляется наш иммунитет с поломанными клетками, которые, разрастаясь, могут стать источником злокачественной опухоли, — уточнила врач.

Дерматолог также опровергла теорию американского блогера и предпринимателя Ким Кардашьян о пользе соляриев при псориазе. На самом деле ультрафиолетовое излучение, установленное в кабинах для искусственного загара, может привести к новому рецидиву. Для лечения псориаза врачи используют специальные аппараты с короткими ультрафиолетовыми волнами, а также следят за состоянием пациента во время процедуры.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что меланома кожи может развиваться как от природного, так и от искусственного излучения, поэтому мнение о том, что солярий опаснее солнца, ошибочно. По его словам, чрезмерного загара следует опасаться в любом случае.