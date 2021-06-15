Депутаты попросили «компетентные органы» признать «Медиазону» иноагентом

https://static.news.ru/photo/8ff63b8a-cdda-11eb-a4a7-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства во внутренние дела России отправила в «компетентные органы» информацию о якобы получаемом «Медиазоной» иностранном финансировании, которое позволяет признать издание иноагентом. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.

Её глава Василий Пискарёв добавил , что комиссия получила обращение Фонда защиты национальных ценностей с просьбой признать СМИ иноагентом. При этом депутаты уже обращали внимание на «Медиазону», так как издание, по их данным, рекламировала признанная российскими властями нежелательной организация «Пражский центр гражданского общества».

Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер, — сообщил Пискарёв.

Накануне глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей написал в Telegram, что организация потребовала признать «Медиазону» иностранным агентом. По его словам, журналисты и владелец издания «занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».

В качестве оснований для признания иноагентом он перечислил публикацию материалов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом, а также запрещённой экстремистской организацией), информации о процессах над бывшим украинским депутатом Надеждой Савченко и деле запрещённой в РФ террористической организации «Сеть». Шугалей уверен, что вся деятельность журналистов «проплачена нашими западными „товарищами“».

Сам Фонд защиты национальных ценностей журналисты связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил , что издание продолжит работу, «как и раньше», даже если его признают иноагентом. Главред издания Сергей Смирнов написал в Telegram, что никто из представителей властей не связывался с редакцией.

14 мая Минюст РФ внёс издание VTimes в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Вскоре редакция объявила о закрытии.