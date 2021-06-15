Депутаты попросили «компетентные органы» признать «Медиазону» иноагентом

Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства во внутренние дела России отправила в «компетентные органы» информацию о якобы получаемом «Медиазоной» иностранном финансировании, которое позволяет признать издание иноагентом. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.
Её глава Василий Пискарёв
Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер, — сообщил Пискарёв.
Накануне глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей
В качестве оснований для признания иноагентом он перечислил публикацию материалов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом, а также запрещённой экстремистской организацией), информации о процессах над бывшим украинским депутатом Надеждой Савченко и деле запрещённой в РФ террористической организации «Сеть». Шугалей уверен, что вся деятельность журналистов «проплачена нашими западными „товарищами“».
Сам Фонд защиты национальных ценностей журналисты
Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
14 мая Минюст РФ внёс издание VTimes в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Вскоре редакция объявила о закрытии.