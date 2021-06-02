Издание-иноагент VTimes прекратит работу в День России

https://static.news.ru/photo/6ca3aac6-c431-11eb-97e4-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Интернет-издание VTimes, признанное СМИ-иноагентом, объявило о закрытии. Соответствующее заявление редакции опубликовано на официальном сайте.

Мы приняли решение прекратить издание VTimes — 12 июня, в День независимости России, — говорится в тексте.

В редакции пояснили, что признание издания иностранным агентом разрушило его бизнес-модель. Рекламодатели и партнёры не понимают, каким образом сотрудничать с таким СМИ, а добровольных пожертвований читателей для продолжения работы не хватает.

Отмечается, что редакцией были изучены несколько сценариев дальнейшей деятельности и в каждом из них присутствовал риск уголовного преследования сотрудников и вероятность лишения свободы. Кроме того, признание иноагентом лишило издание большей части медиаповестки.

По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа, — отмечается в заявлении.

Издание VTimes было основано в 2020 году бывшими журналистами «Ведомостей». 14 мая Минюст РФ внёс его в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее сообщалось, что прекратил работу сайт NEWSru.com. В редакции пояснили, что ресурс перестаёт работать по экономическим причинам, которые вызваны политической ситуацией в России.