Депутаты Госдумы предлагают давать бесплатно второе образование

Депутаты Госдумы Олег Смолин и Михаил Терентьев предлагают давать бесплатно второе образование. Но коснётся это только тех, кто уже получил образование, а после стал инвалидом, пишут «Известия».
Авторы законопроекта
На сегодня в России проживают 11,87 млн инвалидов, включая взрослых и детей. Работают из них 1,57 млн человек, большая часть являются инвалидами третьей группы.
Как сообщалось ранее, выплату к началу учебного года в 10 тысяч рублей распространят, в том числе и на детей-инвалидов старше 18 лет, поскольку они учатся в школах дольше обычного. Таким образом, всего эту выплату получат более 20 млн российских детей.