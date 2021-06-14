Депутаты Госдумы предлагают давать бесплатно второе образование

https://static.news.ru/photo/9706bda2-cd79-11eb-b068-96000091f725_660.jpg Фото: Consulate of Russia in NY/via Globallookpress.com

Депутаты Госдумы Олег Смолин и Михаил Терентьев предлагают давать бесплатно второе образование. Но коснётся это только тех, кто уже получил образование, а после стал инвалидом, пишут «Известия».

Авторы законопроекта предлагают дать государственную гарантию получения бесплатного второго среднего или высшего образования для россиян, получивших инвалидность. Для этого нужно будет представить специальное заключение медико-социальной экспертизы, подтверждающей инвалидность и доказывающей, что по первой профессии человеку невозможно работать.

На сегодня в России проживают 11,87 млн инвалидов, включая взрослых и детей. Работают из них 1,57 млн человек, большая часть являются инвалидами третьей группы.

Как сообщалось ранее, выплату к началу учебного года в 10 тысяч рублей распространят, в том числе и на детей-инвалидов старше 18 лет, поскольку они учатся в школах дольше обычного. Таким образом, всего эту выплату получат более 20 млн российских детей.