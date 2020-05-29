Депутата Митрохина задержали в центре Москвы за проведение пикета

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин был задержан в центре Москвы из-за проведения одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара.
Я сейчас в ОВД Тверское нахожусь. Какие статьи — 318.1 КоАП Москвы (о нарушении режима самоизоляции) и 20.2 федерального КоАП (о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), — рассказал Митрохин журналистам РИА Новости.
Илья Азар был арестован на 15 суток Тверским районным судом Москвы 28 мая. Журналист проводил одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
В четверг правоохранители задержали журналистов «Эхо Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналиста «Дождя» Михаила Фишмана, журналиста RT Илью Васюнина, главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотарёву, фотографа Викторию Ивлеву и писателя Алису Ганиеву за проведение одиночных пикетов.
NEWS.ru писал, что в ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных журналистов.