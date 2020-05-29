Депутата Митрохина задержали в центре Москвы за проведение пикета

Фото: mosyabloko.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия будет очень осторожно смягчать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения, но такие шаги пока мы делаем очень осторожно, — сказал он на заседании Совета...