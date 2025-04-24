Депутата Госдумы хотят лишить мандата за желание сжечь собачников Депутата Госдумы Арефьева хотят лишить мандата за желание сжечь собачников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Общественники Татарстана направили коллективное обращение Генпрокурору России Игорю Краснову после высказываний депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева, который предложил «облить всех собачников бензином и сжечь», заявил «Коммерсант Волга-Урал» адвокат Лаврентий Сичинава. Он уточнил, что активисты намерены отобрать мандат у парламентария.

Мы направили обращение в Генпрокуратуру, потому что никто, тем более депутат, не должен позволять себе таких высказываний, — сказал правозащитник.

Сичинава призвал Арефьева извиниться за свои слова, а также самому отказаться от мандата. Юрист подчеркнул, что намерен добиться справедливости. Также он потребовал Генпрокуратуру наказать парламентария.

Ранее Депутат Мосгордумы от «Яблока» Владимир Рыжков решил досрочно сложить мандат, городской парламент одобрил его уход. Весной 2021 года Рыжкова оштрафовали за призыв к митингу в поддержку Алексея Навального, после начала военной операции на Украине он высказывался за прекращение огня и немедленные переговоры.

Кроме того, дума города Урая (ХМАО) приняла отставку депутата Артема Кукушкина, добровольно сложившего полномочия после признания его виновным в употреблении наркотиков. Народный избранник стал фигурантом дела после того, как устроил драку на нарковечеринке в квартире своей знакомой.