Требовавший прекращения огня на Украине депутат покинет Мосгордуму Депутат Мосгордумы Рыжков решил досрочно сложить мандат

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Владимир Рыжков

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Владимир Рыжков решил досрочно сложить мандат, городской парламент одобрил его уход. Текст постановления опубликован на официальном сайте думы. Весной 2021 года Рыжкова оштрафовали за призыв к митингу в поддержку Алексея Навального, после начала военной операции на Украине он высказывался за прекращение огня и немедленные переговоры.

В разговоре с «Коммерсантом» Рыжков заявил о личных и рабочих причинах ухода. Вскоре будут выборы в новый состав Мосгордумы, напомнил политик. Летом 2022 года появилась информация, что депутат уехал в Германию.

Отработал два с половиной года. Через несколько месяцев новые выборы, — сказал Рыжков.

Владимир Рыжков в политике не первое десятилетие, с 1993 по 2007 год он заседал в Госдуме, а в 1997–1999 годах работал на должности первого заместителя председателя нижней палаты парламента. Вместе с Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) участвовал в создании демократической партии РПР-ПАРНАС, работал над резонансными отчетами о состоянии дел в стране, включая доклад «Путин. Коррупция».

Также сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку. В мэрии подчеркнули, что Локоть досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию. Он был избран в 2014 году и переизбран в сентябре 2019 года. Исполнять обязанности главы города будет первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.