Депутат Мосгордумы от «Яблока» Владимир Рыжков решил досрочно сложить мандат, городской парламент одобрил его уход. Текст постановления опубликован на официальном сайте думы. Весной 2021 года Рыжкова оштрафовали за призыв к митингу в поддержку Алексея Навального, после начала военной операции на Украине он высказывался за прекращение огня и немедленные переговоры.
В разговоре с «Коммерсантом» Рыжков заявил о личных и рабочих причинах ухода. Вскоре будут выборы в новый состав Мосгордумы, напомнил политик. Летом 2022 года появилась информация, что депутат уехал в Германию.
Отработал два с половиной года. Через несколько месяцев новые выборы, — сказал Рыжков.
Владимир Рыжков в политике не первое десятилетие, с 1993 по 2007 год он заседал в Госдуме, а в 1997–1999 годах работал на должности первого заместителя председателя нижней палаты парламента. Вместе с Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) участвовал в создании демократической партии РПР-ПАРНАС, работал над резонансными отчетами о состоянии дел в стране, включая доклад «Путин. Коррупция».
Также сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку. В мэрии подчеркнули, что Локоть досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию. Он был избран в 2014 году и переизбран в сентябре 2019 года. Исполнять обязанности главы города будет первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.