Депутат: военное положение может сказаться на деятельности иноагентов Депутат Госдумы Новиков: деятельность иноагентов могут ограничить в новых регионах РФ на фоне военного положения

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Введение военного положения на территории новых регионов России может привести к ограничению деятельности иностранных агентов, сообщил в интервью ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Работу иноагентов могут приостановить в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. При этом он подчеркнул, что введение военного положения никак не скажется на работе Международного комитета Красного Креста.

На мой взгляд, нужно повнимательнее посмотреть, конечно, но, возможно, это коснется тех организаций, деятельность которых уже определенным образом локализована в связи с тем, что им присвоен статус иноагентов. Пока этот статус не означал остановку деятельности организаций, только ограничение в медийном пространстве, — добавил депутат.

Пункт 19 статьи 7 закона «О военном положении» гласит, что после его введения в стране прекращается деятельность тех зарубежных организаций, в отношении которых сотрудники правоохранительных органов получили достоверные данные о том, что они «осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности РФ».

19 октября президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал этот режим. При этом президент подчеркнул, что теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сказала, что теракт на Крымском мосту, совершенный Киевом с помощью иностранных пособников, свидетельствует о том, что противники России не остановятся, пока не будут полностью разбиты. По ее словам, задачи спецоперации на Украине должны быть решены, поэтому введение военного положения в четырех регионах страны стало необходимой мерой.