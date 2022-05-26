Депутат Соловьев назвал беременного Кена попыткой ограничить рождаемость

Игрушки для девочек Кен / Фото Shutterstock

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев прокомментировал NEWS.ru информацию о выпуске компанией Mattel новых фигурок в виде беременного Кена. По его словам, подобные акции представляют собой попытки Запада привить людям норму отношений, не ведущих к деторождению и продолжению рода, тем самым искусственно ограничить рождаемость.

Трансгендерная Барби и беременный Кен отлично вписываются в эту схему влияния на умы детей с самого раннего возраста. <...> Мы всегда были и будем резко против подобного рода промывания мозгов и насильственного прививания детям ложных принципов и убеждений, — подчеркнул Соловьев.

Информация о выпуске куклы появилась 10 мая на сайте Babylon Bee. Автор заметки ссылался на заявление некоего Эндрю Шиве, якобы занимающего пост исполнительного директора Mattel. Шиве сообщил, что беременные мальчики «слишком долго» были исключены из целевой аудитории, тогда как «каждый должен видеть себя в своих игрушках», и анонсировал выпуск фигурок «беременного Кена». Впоследствии СМИ сообщили, что публикация является шуточной, а человек с именем Эндрю Шиве не работает в компании.

Ранее компания Mattel выпустила на рынок серию гендерно-нейтральных кукол Барби с разным цветом кожи. Предполагается, что дети смогут при помощи расширенного набора опций самостоятельно видоизменять Барби: куклы могут примерять парики с короткими и длинными волосами, а также различные аксессуары и одежду. Как сообщила первый заместитель председателя Mattel Fashion Doll Design Ким Калмон, игрушки отражают человеческую культуру, и, поскольку мир всё больше понимает важность инклюзивности, создатели решили, что настало время сформировать линейку «без навешенных ярлыков».