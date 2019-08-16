Рост цен на продукты питания и лекарства делает обязательным повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Кроме того, граждане, труд которых оплачивается на таком уровне, дожжны быть освобождены от выплаты подоходного налога, передаёт
По его словам, при внесении бюджета на следующий год вносится «околобюджетный пакет», регулирующий отдельные параметры, пишет «
МРОТ замкнут на расчёте стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума. Таким образом и происходят ежегодный пересчет и увеличение минимального размера оплаты труда, — подчеркнул он.
Как сообщал News.ru, Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Рост запланирован со следующего года.