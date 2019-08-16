https://static.news.ru/photo/81cd3464-c03a-11e9-99d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рост цен на продукты питания и лекарства делает обязательным повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Кроме того, граждане, труд которых оплачивается на таком уровне, дожжны быть освобождены от выплаты подоходного налога, передаёт RT .

По его словам, при внесении бюджета на следующий год вносится «околобюджетный пакет», регулирующий отдельные параметры, пишет « Москва 24 ».

МРОТ замкнут на расчёте стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума. Таким образом и происходят ежегодный пересчет и увеличение минимального размера оплаты труда, — подчеркнул он.

Как сообщал News.ru, Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Рост запланирован со следующего года.