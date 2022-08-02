Депутат призвал снизить цены в ресторанах и магазинах аэропортов Депутат Крупник призвал снизить цены в ресторанах и магазинах аэропортов

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В кафе, ресторанах и продуктовых магазинах, расположенных на территории аэропортов неоправданно завышенные цены, их необходимо снизить, возмутился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он аргументировал свою позицию тем, что бутылка воды там продается за 200-300 рублей, хотя ее себестоимость в 10 раз меньше, передает «360».

Я понимаю, что, может быть, аренда большая в аэропортах. Но мне непонятно, почему такие цены в кафе, ресторанах и в магазинах на продукты питания. <...> Ценники просто запредельные. Вода стоит 250–300 рублей, чья себестоимость составляет от 20 до 30 рублей. Я считаю, что так делать нельзя, — пожаловался Крупник.

Он напомнил, что сейчас в России традиционно проходит сезон отпусков, граждан призывают посещать курорты внутри страны, однако цены в аэропортах отбивают всяческое желание куда-либо лететь, считает политик. Крупник убежден, что ответственными за регулировку цен должны быть предприниматели и арендодатели площадок в аэропорту.

Регулирование цен на совести бизнесменов, на совести людей, которые поднимают аренду в аэропортах. <...> Кто-то должен это регулировать: Минтранс, аэропорт, ФАС. <...> Билет стоит пять или восемь тысяч рублей, а поесть в аэропорту стоит столько же, если у тебя семья, — резюмировал депутат.

Ранее председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин заявил, что в этом году россияне могут комфортно отдохнуть на юге страны в бархатный сезон, еще есть возможность свободно бронировать туры. По его словам, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов, туроператоры предлагают альтернативные маршруты, включая трансмодальные перевозки в Анапу и Геленджик. На данный момент средний чек отдыха по России составляет от 39 тысяч рублей на человека, но цены могут измениться.