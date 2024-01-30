В Госдуме назвали число россиян, живущих в аварийном жилье Депутат Пахомов: сейчас порядка 1,3 млн россиян живут в аварийных домах

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В аварийных домах на данный момент проживают порядка 1,3 млн россиян, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, каждый год по всей стране около 2 млн квадратных метров жилья признают аварийными.

В аварийных домах проживают порядка 1,3 млн россиян. Эта цифра постоянно меняется, поскольку часть аварийного жилого фонда расселяется, другие дома признают аварийными. В динамике около 2 млн квадратных метров жилья становятся аварийными ежегодно, —рассказал Пахомов.

Он добавил, что только за период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года количество аварийного жилья увеличилось на 13 млн квадратных метров. Сергей Пахомов считает, что «это довольно много и по количеству людей, проживающих в неблагоприятных условиях, и по числу квадратных метров».

Ранее глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что с 1 января 2024 года переселять граждан из ветхих домов будут в ускоренном темпе, а, если переехать пока некуда, малоимущим жильцам будут безвозмездно предоставлять съемное жилье. Парламентарий добавила, что финансовую помощь регионам на выполнение новой программы выделит федеральный центр.