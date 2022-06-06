Депутат объяснил, почему Россия не может отказаться от Болонской системы Депутат Чернышов: отказ от Болонской системы повлечет за собой экономические трудности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От идеологии Болонской системы в России надо уходить, но не отказываться от нее полностью, так как пока что это привнесет ряд экономических трудностей, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН. Она также добавил, что такая система образования удобна для иностранных студентов.

Полностью отказаться от двухступенчатой Болонской системы образования нам не получится по одной причине — экономической. Это иностранные студенты, которым понятна система — два, четыре года, бакалавриат, магистратура. Плюс ко всему для ребят, которые хотят учиться по такой системе, нужно сохранять, — это второй момент, — отметил Чернышов.

Третья проблема при отказе от Болонской системы заключается в том, что за 10 лет в России появилось множество выпускников. По мнению Чернышова, им придется выдавать новые дипломы. Депутат подчеркнул, что России не стоит отказываться от достижений в сфере образования, которых стране удалось достичь за десятилетие.

Ранее глава РУДН Владимир Филиппов заявил, что Россия формально может не выходить из Болонского процесса ввиду того, что правительство страны не подписывало соответствующих документов. При этом он отметил, что возврат к «моноуровневому» образованию приведет к катастрофе институтов «личности и государства».