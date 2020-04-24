Депутат объяснил, как Россия будет выходить из режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/79fee6e6-863d-11ea-ae5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия постепенно начнёт выходить из режима самоизоляции. Сначала на работу смогут выйти граждане, наименее подверженные риску заболеть коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Но все ограничения отменят, когда большинство людей получат иммунитет, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Это произойдёт в том числе и тогда, когда у нас появится настоящая эффективная вакцина от этого заболевания. Когда-то ведь дети умирали от краснухи и тифа, но массовая вакцинация помогла человечеству погасить все очаги этих заболеваний, — приводит слова парламентария РИА Новости.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек поправились (+677), умерли 615 человек (+60). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 исцелились, 325 скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская экономика теряет 100 млрд рублей в сутки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Чиновник добавил, что меры поддержки финансового сектора в РФ сопоставимы с политикой других стран.