Депутат ГД призвал быть «жёстче с антиваксерами», морочащими людям головы

Говорить людям, что делать прививку не нужно, — дикость, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он добавил, что не понимает людей, которые выступают против вакцинации. По мнению парламентария, с ними надо быть «жёстче». Об этом сообщает URA.RU.

Для меня дикость, как можно выступать против вакцинации, единственной вещи, которая спасёт жизнь. Популизм вообще вреден, а в ситуации пандемии он бесчеловечен. С теми, кто морочит головы, надо пожёстче, — пояснил Хубезов.

Депутат согласился с мнением президента России, который заявил, что людей, которым заморочили головы, нужно убедить. По его словам, человек должен сам понять, что «вакцина — это единственный шанс, который спасёт жизнь, сбережёт здоровье».

Дети и подростки менее подвержены тяжёлому заболеванию COVID-19, поэтому Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить поголовную вакцинацию этой возрастной группы от коронавируса. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).

На данный момент, согласно данным Our World In Data, по всему миру вакцинацию хотя бы одним компонентом прошли 57% процентов населения.