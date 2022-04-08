Демограф назвал возможную причину увеличения численности населения России

Численность населения России оказалась примерно на 1,5 миллиона больше, чем предполагалось по расчётам Росстата, основанных на данных предыдущей переписи от 2010 года, рассказал NEWS.ru профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. В этой связи нужно учитывать поправки на статистики рождаемости, смертности и миграции в период между двумя переписями. По мнению эксперта, увеличение численности населения может быть связано с нелегальной миграцией.

Если данные рождаемости и смертности относительно точные, то данные миграции оставляют желать лучшего. Очень похожая ситуация была 20 лет назад, когда перепись 2002 года тоже показала численность населения почти на 2 миллиона больше, чем ожидал Росстат. Практически все эти лишние 2 миллиона пришлись на Москву. Сейчас пока по городам и областям не опубликовали, обещали позже, тогда будет видно, где это дополнительное население вдруг появилось. В общем, главная причина, по-видимому, — нелегальная миграция. У нас помимо нелегальных мигрантов всегда есть много людей, въехавших в Россию не совсем легально, хотя многие из них уклоняются от переписи, но некоторых всё-таки учитывают. Это могло привести к тому, что население оказалось больше ожидаемого, — сказал Синельников.

Специалист напомнил, что эти данные ещё могут быть уточнены, так как Росстат признаёт возможность ошибки плюс-минус полмиллиона. Синельников также пояснил, что при переписи бывают и пропуски, а очень многие люди жаловались, что их не переписывали. Кроме того, вероятны и двойные учёты, когда человека переписали и по месту жительства, и по месту текущего проживания, хотя Росстат пытается эту ситуацию контролировать.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщил, что численность населения РФ на 1 октября 2021 года, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек. Окончательные данные по этому показателю будут опубликованы в мае. Перепись населения проходила в России с 15 октября по 20 декабря прошлого года.