«Дело не в Telegram-канале»: адвокат Соловья о следственных действиях

В Москве утром 16 февраля задержали политического аналитика, публициста и бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья. Его допрашивали в качестве свидетеля по делу о возбуждении вражды и ненависти — ч. 2 ст. 282 УК РФ. Сообщается, что он мог иметь отношения к публикациям в Telegram-канале «Генерал СВР», которые якобы были направлены на возбуждение ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов. Адвокат Соловья Алексей Добрынин в интервью NEWS.ru рассказал о том, что пока известно о деле.

— Сейчас Валерий Соловей под подпиской о неразглашении?

— Да, с ним бессмысленно пытаться поговорить сейчас. С сына его тоже взяли.

— Многие пишут, что дело связано с Telegram-каналом. Это правда или предположения?

— Нет, дело не в Telegram-канале, дело в конкретном возбуждённом деле по экстремизму. Остальных нюансов я пока не знаю. Да и как мы их можем знать? Мы же не обвиняемые по делу. Это обвиняемым предъявляют обвинение. Тогда сразу всё видно, в чём человека подозревают и так далее. Свидетелю просто задают вопросы, и спекулировать на этой теме было бы неправильно.

— Многие уверены в том, что профессора Соловья просто пока сделали свидетелем, а на самом деле он-то и есть потенциальный подозреваемый.

— У нас нет оснований так думать. Мы ещё во всём будем разбираться, есть над чем работать. Вчера просто был первый допрос в качестве свидетеля.

— А кто подозреваемый, вам известно?

— Понятия не имею. Я не думаю, что есть подозреваемый. В противном случае информация об этом была бы уже. Дело может возбуждаться по факту, когда лицо не установлено. Я считаю, что сейчас дело возбуждено по факту.

— Пишут, что в деле в качестве «потерпевшей» социальной группы пытаются выставить сотрудников правоохранительных органов. Так пытаются сделать уже не первый раз, при том что даже в Верховном суде трижды разъясняли, что силовики социальной группой не являются. Чем тогда можно объяснить эти следственные действия?

— Понятия не имею. В том-то и дело — вопрос нужно следователю задавать. Видимо правоохранительным органам так удобнее. Когда человеку предъявляют доказательства, то понятно, что ему вменяют, какие доказательства. Когда же он свидетель, остаётся только догадываться и работать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Во время обыска у Валерия Соловья изымалась техника?

— Я не знаю деталей, меня же не было на обыске. Как я понял, какие-то вещи изъяли.