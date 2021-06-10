Дело на Дудя о пропаганде наркотиков поступило в суд

Силовики составили на журналиста и блогера Юрия Дудя протокол о пропаганде наркотиков. Материалы уже поступили в Зюзинский районный суд Москвы, следует из данных его картотеки.
Протокол на Дудя
Накануне директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в рамках дела были проведены психолингвистические судебные экспертизы, которые подтвердили факт пропаганды наркотиков.
Лига безопасного Интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
Её возглавляет Екатерина Мизулина — дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной, которая известна законопроектами о запрете пропаганды ЛГБТ.