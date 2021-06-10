Дело на Дудя о пропаганде наркотиков поступило в суд

https://static.news.ru/photo/6f7621d4-c9f4-11eb-b7f3-96000091f725_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Силовики составили на журналиста и блогера Юрия Дудя протокол о пропаганде наркотиков. Материалы уже поступили в Зюзинский районный суд Москвы, следует из данных его картотеки.

Протокол на Дудя составлен по статье о пропаганде запрещённых веществ через Интернет (ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей.

Накануне директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в рамках дела были проведены психолингвистические судебные экспертизы, которые подтвердили факт пропаганды наркотиков.

Лига безопасного Интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Её возглавляет Екатерина Мизулина — дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной, которая известна законопроектами о запрете пропаганды ЛГБТ.