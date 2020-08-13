Дегтярёв рассказал о «паразитирующих» на протестах людях

https://static.news.ru/photo/5f20cec4-dd37-11ea-94c0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярев Фото: Хабаровский край/vk.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что на несанкционированных акциях протеста стали появляться люди с флагами Белоруссии.

По словам Дегтярёва, на протесты «слетелись, как коршуны», из разных регионов, в том числе и из других стран, те, кто паразитирует на протесте.

У нас вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается, — сказал он.

Врио губернатора также признался, что если бы был местным жителем и проголосовал за своего предшественника Сергея Фургала, то тоже пошёл бы протестовать после его ареста. Однако сейчас на акции протеста он не пойдет, поскольку занимает высшую государственную должность в регионе.

Своё положительное отношение я уже высказал раз, наверное, 200 за последние три недели. И, к сожалению, некоторые меня не слышат, — заметил Дегтярёв.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Задержание вызвало массовые протесты местных жителей.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Другим указом главы государства Фургал был освобождён от должности «в связи с утратой доверия», сообщал NEWS.ru.