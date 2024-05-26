Дачников предупредили об аресте из-за выращивания некоторых растений Депутат Чаплин порекомендовал дачникам выкопать запрещенные растения

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В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников растения — ипомеи трехцветной, также известной как вьюнок, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на адвоката Елену Кудерко. По ее словам, за нахождение на участке растения теперь предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

По данным источника, государство периодически обновляет список растений, содержащих психотропные вещества, и садоводы и дачники должны следить за нововведениями. В этом году власти могут провести рейды на дачные участки, чтобы проверить наличие вьюнка, чьи семена содержат запрещенное вещество эргин. Соответствующее постановление вступило в силу в феврале.

По словам Кудерко, статья 231 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры. Крупным размером будет считаться наличие от десяти корней растения, особо крупным — от 100.

Под культивированием понимается деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям, — сказала юрист.

Граждане, на чьих земельных участках произрастают наркосодержащие растения, обязаны уничтожить их, говорится в статье. Россиянам рассказали, что проверки проводят полицейские, а земли сельхозназначения контролирует Россельхознадзор. Чтобы избежать проблем с законом, Кудерко советует дачникам внимательно выбирать растения и следить за цветами.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных заявил, что пиво может помочь дачникам в борьбе со слизнями в огороде. По ее словам, эти вредители испытывают слабость к хмельному напитку, а потому ловушки с пивом помогут поймать слизней и избавиться от них.

До этого биолог Анна Банникова рассказала, что кротов от садового участка может отогнать кофейная гуща и другие резкие запахи, например мазута или бензина, а также испорченной рыбы, тухлых яиц, острого перца, чеснока и касторового масла.