Дачникам раскрыли, является ли вступительный взнос в СНТ обязательным Депутат Чаплин: дачники должны платить только членские и целевые взносы в СНТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачники должны в обязательном порядке перечислять только два вида взносов в садовые некоммерческие товарищества (СНТ), к ним относятся членские и целевые взносы, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что в 2021 году из перечня убрали вступительную и паевую платы.

При приобретении дачи в СНТ готовьтесь к ежегодным платежам на содержание общего имущества, ЖКУ и т. д. Но в 2021-м приняли закон, уточнивший порядок уплаты. С 2021-го отменили все дополнительные платежи, в том числе вступительные и паевые. Обязательными платежами стали только два вида взносов: периодические членские и целевые. Последние взимают единовременно для больших покупок товарищества, — добавил Чаплин.

По его словам, закон не устанавливает сумму взносов, поэтому в каждом СНТ свой расчет. Парламентарий подчеркнул, что СНТ должно отчитываться за каждую трату, поэтому на общем собрании членов СНТ дачники имеют право требовать объяснений, куда тратят их деньги.

Важно отметить, что садоводы, не являющиеся участниками СНТ, могут не платить членские взносы, если они имеют право собственности на свою землю. В этом случае им будет необходимо заключать все договоры на оплату коммуникаций напрямую, но они все равно должны будут оплачивать некоторые общие блага, такие как, например, установка шлагбаума, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин в разговоре с NEWS.ru рекомендовал дачникам до конца марта обработать почву инсектицидами для защиты от вредителей. По его словам, также важно правильно подготовить теплицу: проверить ее состояние, помыть внутри и снаружи. Парламентарий подчеркнул, что для поликарбонатного каркаса лучше использовать раствор марганцовки.