Названы обязательные работы на даче, которые нужно успеть сделать в марте Депутат Чаплин: в марте на даче нужно обрезать деревья и уничтожить вредителей

В марте садоводам необходимо успеть обрезать деревья на дачном участке, удалив больные, слабые, сломанные и мешающие расти ветки, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что также до конца месяца нужно обработать почву инсектицидами для защиты от вредителей.

Когда снег растает, и температура поднимется выше нуля, необходимо обработать почву инсектицидами. Далее приступаем к удобрению почвы и строительству теплицы. В марте можно заняться приготовлением компоста. В состав компоста входят обрезанные ветви, листья, картофельные очистки и другие природные отходы, — добавил Чаплин.

По его словам, также важно правильно подготовить теплицу: проверить ее состояние, помыть внутри и снаружи. Парламентарий подчеркнул, что для поликарбонатного каркаса лучше использоваться раствор марганцовки.

Для металла и пластика — уксус, а для металлопрофиля — гашеную известь. Если у вас деревянная теплица, промыть ее будет достаточно обычной водой. Также не забудьте провести дезинфекцию, так как многие вредители просыпаются именно в начале весны, — подытожил эксперт.

Ранее Чаплин рассказал, что в марте можно начинать сажать томаты, перец, баклажаны, базилик, лук и ряд других культур. По его словам, к наступлению теплой погоды такая рассада успеет подрасти и будет готова к пересадке в почву.