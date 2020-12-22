Цымбалюк-Романовская вернула 2 млн рублей другу Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/51d05f52-4473-11eb-ae6e-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Бывшая супруга покойного актёра Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская удивила его друга, бизнесмена Юрия Растегина, вернув ему два миллиона рублей.

Женщина перевела денежную сумму сразу после вступления решения суда в законную силу.

Думал, что своих денег не увижу ещё долго. Это очень хороший и правильный шаг, после которого к ней можно относиться уважительно. Этот поступок сделал ей честь! — заявил Растегин, который занимается ресторанным, гостиничным и издательским бизнесом.

Пианистка взяла крупную сумму в долг, когда жила с Джигарханяном. Она написала расписку бизнесмену, приложив к ней копию паспорта, но не вернула денежные средства в срок. Тогда Растегин отправился в суд, который встал на сторону друга актёра, сообщает «Собеседник».

Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Борисовича. Брак с ней длился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. С 18 июня 2015 по октябрь 2017 года она занимала должность директора театра Джигарханяна.

Как писал NEWS.ru, пасынок Джигарханяна признался, что отчим вспомнил о Цымбалюк-Романовской лишь раз, когда они смотрели программу о морских паразитах. Тогда Степан обратился к Армену Борисовичу с вопросом, как природа создаёт таких паразитов, на что отчим ответил, что «эти создания хотя бы не предают и не обманывают», подразумевая Виталину.

Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. Свой юбилей он отпраздновал 3 октября, появившись на торжественном мероприятии в инвалидном кресле. Тогда состояние здоровья артиста вызвало слёзы у многих гостей.