Цветы-вампиры: эти растения лучше убрать из спальни

Не все комнатные растения одинаково полезны для спальни. Некоторые виды могут выделять вещества, вызывающие головную боль или аллергию. Другие активно поглощают кислород ночью, нарушая здоровый сон.

В первую очередь из спальни стоит убрать сильно пахнущие цветы — лилии, гиацинты, олеандр. Их интенсивный аромат может вызывать головную боль. Кактусы и другие растения с колючками создают негативную энергетику. Монстера и диффенбахия ядовиты и опасны для детей и животных. Герань, несмотря на полезные свойства, у некоторых вызывает аллергические реакции. Даже привычный фикус ночью активно потребляет кислород, что нежелательно для спальни. Лучше выбрать для этой комнаты растения, которые выделяют кислород круглосуточно — хлорофитум, спатифиллум или алоэ. Они очищают воздух и не нарушают сон.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.