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30 июля 2025 в 14:32

Цветы-вампиры: эти растения лучше убрать из спальни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не все комнатные растения одинаково полезны для спальни. Некоторые виды могут выделять вещества, вызывающие головную боль или аллергию. Другие активно поглощают кислород ночью, нарушая здоровый сон.

В первую очередь из спальни стоит убрать сильно пахнущие цветы — лилии, гиацинты, олеандр. Их интенсивный аромат может вызывать головную боль. Кактусы и другие растения с колючками создают негативную энергетику. Монстера и диффенбахия ядовиты и опасны для детей и животных. Герань, несмотря на полезные свойства, у некоторых вызывает аллергические реакции. Даже привычный фикус ночью активно потребляет кислород, что нежелательно для спальни. Лучше выбрать для этой комнаты растения, которые выделяют кислород круглосуточно — хлорофитум, спатифиллум или алоэ. Они очищают воздух и не нарушают сон.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

растения
цветы
спальни
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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