ЦОДД: около 250 тысяч водителей ездили по Москве без пропусков

https://static.news.ru/photo/6ea301a8-83f7-11ea-8903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы оповестит 250 тысяч столичных автовладельцев о важности получить цифровой пропуск, так как их 21 апреля 2020 года заметили на магистралях без документа.

Именно столько нарушителей, передвигающихся по Москве без пропусков, мы выявили сегодня, — говорится на странице ведомства в социальной сети Twitter.

С 22 апреля власти мегаполиса задействуют фото- и видеофиксацию для контроля пропускного режима на дорогах Москвы. Кроме того, за ситуацией проследят сотрудники Госавтоинспекции. Меры приняты на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Ранее NEWS.ru сообщал, что QR-пропуска жителей Москвы и Московской области, которые не прошли первичную проверку, аннулируются. Чтобы внести корректные данные, необходимо оформлять новый электронный документ, предупредили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

По последним данным, в мире COVID-19 заболели 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи. В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, поправились 3873.