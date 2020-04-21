Не прошедшие проверку QR-пропуска жителей столичного региона анулируют

https://static.news.ru/photo/320fd1fc-83f3-11ea-811c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

QR-пропуска жителей Москвы и Московской области, которые не прошли первичную проверку, аннулируются. Чтобы внести корректные данные, необходимо оформлять новый электронный документ, предупредили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Там призвали жителей столичного региона внимательно указывать данные. При этом после завершения процедуры рекомендуется проверить, прошёл ли QR-пропуск верификацию.

В оперштабе напомнили, что такой вид разрешения необходим для того, чтобы воспользоваться любым видом транспорта — от метро, автобусов и такси до личного автомобиля, мопеда и велосипеда.

Оформлять пропуск необходимо не ранее чем за двое суток, но не позднее чем за пять часов до первой поездки.

Проверка наличия специального разрешения на передвижение по городу проверяется как в автоматическом режиме с помощью камер видеофиксации, так и выборочно вручную сотрудниками правоохранительных органов. Наличие спецпропуска в такси обязан порчено проверять водителям.

Ранее в полиции призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. Как писал NEWS.ru, в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны и грозят потерей денег и персональных данных.

Официальные цифровые пропуска оформляются бесплатно.