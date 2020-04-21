Жителей столичного региона предупредили о мошенниках с QR-пропусками

https://static.news.ru/photo/fe14d4c2-83bd-11ea-9992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. О попытках мошенников нажиться на ситуации предупредили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

Там отметили, что в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны и грозят потерей не только денег, но и персональных данных, напомнили в полиции.

Официальные цифровые пропуска оформляются бесплатно, уточнили в МВД.

Гражданам рекомендовали ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные абонентские номера или счета, а о попытках мошенничества сообщать в правоохранительные органы.

Ранее NEWS.ru писал, что продажа билетов на разовые поездки в Московском метрополитене и на наземном общественном транспорте столицы и области прекращена. С 22 апреля проезд возможен только по картам «Тройка», «Стрелка», месячному единому проездному билету и социальной карте жителя Москвы или Подмосковья.