Жителей столичного региона предупредили о мошенниках с QR-пропусками

Правоохранительные органы призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. О попытках мошенников нажиться на ситуации предупредили в пресс-службе главка МВД по Московской области.
Там отметили, что в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны и грозят потерей не только денег, но и персональных данных,
Официальные цифровые пропуска оформляются бесплатно, уточнили в МВД.
Гражданам рекомендовали ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные абонентские номера или счета, а о попытках мошенничества сообщать в правоохранительные органы.
Ранее NEWS.ru писал, что продажа билетов на разовые поездки в Московском метрополитене и на наземном общественном транспорте столицы и области прекращена. С 22 апреля проезд возможен только по картам «Тройка», «Стрелка», месячному единому проездному билету и социальной карте жителя Москвы или Подмосковья.
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