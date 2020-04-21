В Москве прекратили продажу разовых проездных

https://static.news.ru/photo/f449620e-83aa-11ea-92bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажа билетов на разовые поездки в Московском метрополитене и на наземном общественном транспорте столицы и области прекращена. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 22 апреля проезд возможен только по картам «Тройка», «Стрелка», месячного единого проездного билета и социальной карты жителя Москвы или Подмосковья. Каждый из них должен быть привязан к цифровому пропуску на передвижение в транспорте.

При этом осуществлять привязку необходимо минимум за пять часов до поездки. Если этого не сделать, проездные билеты не будут срабатывать на валидаторах.

Как писал NEWS.ru, оплачивать проезд с помощью смартфонов на турникетах временно невозможно.