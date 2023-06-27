Минобороны России начало подготовку к передаче военной техники ЧВК «Вагнер» Вооруженным силам РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Владимир Путин предложил личному составу подразделения подписать контракт с Минобороны, закончить службу или уехать в Белоруссию.
По данным военкора Александра Симонова, в распоряжении ЧВК «Вагнер» были минометы, реактивная и ствольная артиллерия, танки, боевые машины пехоты и фронтовая авиация — штурмовики Су-25.
Из сообщения военкора следует, что основным танком в парке ЧВК «Вагнер» является Т-72, моторизованные подразделения также использовали БМП-1,2,3 и БТР-80. Артиллеристы, по данным Симонова, работали на буксируемых гаубицах «Мста-Б» и Д-30, самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С7 «Пион» (2С7М «Малка»). Реактивная артиллерия была представлена тяжелой огнеметной системой «Солнцепек», РСЗО «Ураган» и БМ-21 «Град», уточнил военкор.
Какое вооружение было в распоряжении ЧВК «Вагнер» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: МО РФ
Гаубица Д-30
Фото: МО РФ
Гаубица Д-30
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com
Самоходная артиллерийская установка «Малка»
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com
Самоходная артиллерийская установка «Малка»
Фото: МО РФ
Реактивная система залпового огня «Ураган»
Фото: МО РФ
Реактивная система залпового огня «Ураган»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Реактивная система залпового огня «Град»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Реактивная система залпового огня «Град»
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Реактивная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Реактивная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»