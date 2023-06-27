Минобороны России начало подготовку к передаче военной техники ЧВК «Вагнер» Вооруженным силам РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Владимир Путин предложил личному составу подразделения подписать контракт с Минобороны, закончить службу или уехать в Белоруссию.

По данным военкора Александра Симонова, в распоряжении ЧВК «Вагнер» были минометы, реактивная и ствольная артиллерия, танки, боевые машины пехоты и фронтовая авиация — штурмовики Су-25.

Из сообщения военкора следует, что основным танком в парке ЧВК «Вагнер» является Т-72, моторизованные подразделения также использовали БМП-1,2,3 и БТР-80. Артиллеристы, по данным Симонова, работали на буксируемых гаубицах «Мста-Б» и Д-30, самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С7 «Пион» (2С7М «Малка»). Реактивная артиллерия была представлена тяжелой огнеметной системой «Солнцепек», РСЗО «Ураган» и БМ-21 «Град», уточнил военкор.

Какое вооружение было в распоряжении ЧВК «Вагнер» — в фотогалерее NEWS.ru.

Гаубица Д-30

Фото: МО РФ

Гаубица Д-30

Самоходная артиллерийская установка «Малка»

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com

Самоходная артиллерийская установка «Малка»

Реактивная система залпового огня «Ураган»

Фото: МО РФ

Реактивная система залпового огня «Ураган»

Реактивная система залпового огня «Град»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Град»

Реактивная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Реактивная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»

Зенитная установка ЗУ - 23 - 2

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Зенитная установка ЗУ - 23 - 2

120-мм миномет

Фото: МО РФ

120-мм миномет

Фронтовой бомбардировщик Су-24

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Фронтовой бомбардировщик Су-24

Танк Т-72 Б3

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Танк Т-72 Б3

Бронированная транспортно-боевая машина БТР -80

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бронированная транспортно-боевая машина БТР -80

Бронеавтомобиль «Урал»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бронеавтомобиль «Урал»

Противотанковая управляемая ракета «Корнет»

Фото: МО РФ

Противотанковая управляемая ракета «Корнет»

БПЛА

Фото: МО РФ

БПЛА

Зенитная управляемая ракета «Игла»

Фото: МО РФ

Зенитная управляемая ракета «Игла»

БМП-3

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

БМП-3

Бронеавтомобиль «Тигр»

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Бронеавтомобиль «Тигр»