ЧВК «Вагнер» передаст танки Минобороны: чем еще были вооружены «музыканты»

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Самоходная гаубица «МСТА-Б»

Минобороны России начало подготовку к передаче военной техники ЧВК «Вагнер» Вооруженным силам РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Владимир Путин предложил личному составу подразделения подписать контракт с Минобороны, закончить службу или уехать в Белоруссию.

По данным военкора Александра Симонова, в распоряжении ЧВК «Вагнер» были минометы, реактивная и ствольная артиллерия, танки, боевые машины пехоты и фронтовая авиация — штурмовики Су-25.

Из сообщения военкора следует, что основным танком в парке ЧВК «Вагнер» является Т-72, моторизованные подразделения также использовали БМП-1,2,3 и БТР-80. Артиллеристы, по данным Симонова, работали на буксируемых гаубицах «Мста-Б» и Д-30, самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С7 «Пион» (2С7М «Малка»). Реактивная артиллерия была представлена тяжелой огнеметной системой «Солнцепек», РСЗО «Ураган» и БМ-21 «Град», уточнил военкор.

Какое вооружение было в распоряжении ЧВК «Вагнер» — в фотогалерее NEWS.ru.