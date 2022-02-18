Чуприян поручил определить регионы, готовые принять беженцев из ДНР и ЛНР

Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие ещё регионы готовы принимать беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. В настоящее время всех беженцев размещают в Ростовской области, а в качестве поддержки выплачивают 10 тысяч рублей каждому прибывающему. Речь идёт о женщинах, детях и людях пожилого возраста.

Одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев, — сказано в сообщении.

В Ростовской области функционируют 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом. В настоящее время ДНР и ЛНР проводят населения из Донбасса в Россию в связи с угрозой вторжения Украины. Людей перевозят с помощью автобусов.

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов ранее заявил, что область уже получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса. Речь идёт о средствах, которые президент России Владимир Путин поручил правительству выделять каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу. Сумма составляет 10 тысяч рублей. Всего ожидается, что в Россию прибудут от 500 до 700 тысяч жителей Донбасса.