Чудо-намазка из тунца: простой рецепт всего за 5 минут — секрет хозяйки

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Консервированный тунец может стать отличным дополнением к завтраку. Из него можно сделать вкуснейшую намазку на хлеб. Просто, быстро и экономно.

Для приготовления возьмите банку тунца, три яйца, две столовые ложки плавленого сыра и пучок зеленого лука. Тунец выложите в тарелку, разомните вилкой до мелких кусочков. Вареные яйца мелко нарубите, смешайте с тунцом и сыром. Половину пучка лука промойте, обсушите и мелко нарежьте.

Ингредиенты тщательно перемешайте. Подавайте намазку с тунцом на кусках поджаренного хлеба. Украсьте перьями зеленого лука. Блюдо готово!

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