https://static.news.ru/photo/7d9281ac-6854-11ea-a7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В России число случаев заражения коронавирусом за сутки возросло до 114.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 16 марта число зараженных коронавирусной инфекцией в стране составляло 93 человека.

При этом она отметила, что 10 человек заразились уже в России, а не за границей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.