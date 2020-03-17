В России число случаев заражения коронавирусом за сутки возросло до 114.
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 16 марта число зараженных коронавирусной инфекцией в стране составляло 93 человека.
При этом она отметила, что 10 человек заразились уже в России, а не за границей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.
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