Следствие установило ещё несколько человек, которые могут быть в той или иной степени причастны к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Таким образом, в общей сложности по делу проходят уже 40 фигурантов.
По данным ТАСС, который
Помимо этого, в ночь на 16 декабря был задержан 11-й фигурант дела, с которым уже ведутся следственные действия.
Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября 2019 года. Трое неизвестных расстреляли их, после чего скрылись с места преступления. В преступлении
Ранее NEWS.ru писал, что один из фигурантов обжаловал свой арест.
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