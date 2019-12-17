https://static.news.ru/photo/ca69c5ac-20a7-11ea-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Али Картоев в Басманном суде Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Следствие установило ещё несколько человек, которые могут быть в той или иной степени причастны к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Таким образом, в общей сложности по делу проходят уже 40 фигурантов.

По данным ТАСС, который ссылается на источник в правоохранительных органах, подозреваемые «активно проверяются следствием на причастность» к преступлению. Девять из них арестованы Басманным судом, ещё один арестован заочно.

Помимо этого, в ночь на 16 декабря был задержан 11-й фигурант дела, с которым уже ведутся следственные действия.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября 2019 года. Трое неизвестных расстреляли их, после чего скрылись с места преступления. В преступлении подозревают пятерых членов секты баталхаджинцев. Пойти на преступление их могли подтолкнуть мотивы кровной мести: они полагают, что Эльджаркиев организовал убийство их лидера в 2018 году.

Ранее NEWS.ru писал, что один из фигурантов обжаловал свой арест.