https://static.news.ru/photo/00903e74-1a70-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Хасан Полонкоев Фото: СК РФ/РИА Новости

Хасан Полонкоев, обвиняемый по делу о нападении на начальника ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева, обжаловал заключение под стражу. Следствие считает, что он был руководителем организованной преступной группы, причастной к преступлению.

Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Мурад Мусаев. Кроме того, по данным источника агентства, главный подозреваемый в убийстве — 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев по прозвищу Коля. Столичный Басманный суд 18 ноября арестовал его заочно, поскольку он скрылся и был объявлен в международный розыск.



По данным защиты, мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев — Ибрагима Белхароева.

Ранее в СК сообщали, что силовики пресекли деятельность преступной группировки, возможно, организовавшей убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

До этого сообщалось, что в совершении громкого убийства подозревают пятерых членов секты баталхаджинцев из села Экажево в Ингушетии, все они приходятся друг другу родственниками, писал NEWS.ru.

Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед. По данным сыщиков, неизвестный во дворе дома на улице Академика Анохина выстрелил в них не менее 10 раз. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».