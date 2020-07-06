Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции

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Три мальчика и одна девочка появились на свет в Центре планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения столицы.

В Центре планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения появились на свет четверняшки. По мировой медицинской статистике, это очень редкий случай — одна беременность на 700 тысяч. У детей уже есть имена: Мария, Даниил, Матвей и Арсений, — говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.

Беременность была естественной. Специалисты центра вели будущую маму с момента зачатия до родов. Пациентку за неделю до назначенного срока госпитализировали. Четверо малышей родились весом от 1790 до 1990 грамм. Они месяц провели в отделение выхаживания новорождённых. Маму и малышей скоро выпишут, передаёт РИА Новости.

В 2018 году в Новосибирской области родились четверняшки. А в июле 2019 года четверо детей родились в Подмосковье.

Как ранее писал NEWS.ru, жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд. Счастливой матери семерых детей всего 31 год. Сообщалось, что семья проживает в другой стране, но рожать неизменно приезжает к заведующему Химкинским роддомом.