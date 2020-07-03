Часть жителей Курил и Сахалина остались без Интернета

Авария произошла у магистрального интернет-оператора «Ростелеком». В результате часть жителей Курил и Сахалина лишились доступа к Сети.
Причиной стали строительные работы в Поронайском районе Сахалина, которые вела другая компания, из-за чего остров потерял связь с материком,
Работа Интернета сейчас частично восстановлено, полностью проблему решат в течение дня 3 июля.
Как писал NEWS.ru, 10 июня пользователи Google по всему миру, включая Россию, сообщили о сбое в работе сервиса в среду, 10 июня. Проблемы затронули поисковую систему Google — 56% пользователей пожаловались на неполадки на сайте и 43% не могли войти в свои учётные записи.
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